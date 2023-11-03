Орбан поздравил Алиева с возвращением контроля над Карабахом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу впервые публично прокомментировал операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе, поздравив президента Ильхама Алиева с возвращением региона под контроль Баку.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал 444.hu, такое Орбан сказал во время выступления в рамках саммита Организации тюркских государств в столице Казахстана Астане.

В своем выступлении венгерский премьер сначала выразил "уважение венгерского народа" президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю недавнего 100-летия основания Турецкой Республики.

После этого он пожелал азербайджанскому лидеру Алиеву "успехов в его работе по стабилизации региона" Нагорного Карабаха, а также "успехов в восстановлении Карабаха".

"Поздравляю Вас, уважаемый господин президент!" – добавил Орбан.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается на протяжении десятилетий. После распада Советского Союза они воевали за регион Нагорного Карабаха, который был преимущественно населен армянами и, согласно международному праву, принадлежит Азербайджану.

В сентябре Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом в результате однодневной военной операции. После нее из региона выехали более 100 тысяч этнических армян, практически все его население.

Как напоминает 444.hu, Виктор Орбан является важным союзником Ильхама Алиева в Европейском Союзе. Среди прочего, Будапешт способствовал блокированию совместного заявления с осуждением действий Азербайджана в Карабахе.

Венгерский премьер также публично отвергал любые санкции против Баку.