Фінляндія за попередній рік виробила рекордну частку енергії із "зелених" джерел та АЕС

У 2022 році Фінляндія не лише скоротила споживання електроенергії, а й виробила рекордну частку енергії всередині країни без використання викопних джерел.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", такі дані опублікувало статистичне відомство.

У 2022 році споживання електроенергії у Фінляндії знизилося на 6,2%.

Енергія, вироблена з відновлюваних джерел, забезпечила 54% потреб країни у споживанні. Найбільше зростання сталося у вітровій енергетиці – на 41%, а її частка у загальному споживанні досягла 14%.

Частка атомної енергетики зросла до 35% у загальному споживанні, завдяки довгоочікуваному відкриттю реактора Олкілуото 3 на південному заході країни.

Імпорт електроенергії з Росії припинився, але продовжився від скандинавських сусідів та Естонії.

Власне виробництво електроенергії дозволило покрити 85% споживання.

Сукупна частка "зеленої" енергетики і атомної енергетики досягла рекордних 89%.

Гідроелектростанції забезпечили 36% виробленої електроенергії, а сонячна енергетика хоч і зросла, але її обсяги все ще незначні – 0,6% від загальних обсягів.

На викопне паливо і торф припадає 11% електроенергії, що складає скорочення на 23% порівняно з 2021 роком. При цьому падіння частки газу у виробництві енергії сталося тоді ж, коли припинився імпорт трубопровідного газу з Росії.

Нагадаємо, в уряді Фінляндії заявили, що пошкодження підводного газопроводу Balticconnector не створює ризиків для країни з точки зору забезпечення газом.

Водночас профільні органи підвищили оцінку ризику для постачань газу.