Фінляндія за попередній рік виробила рекордну частку енергії із "зелених" джерел та АЕС
У 2022 році Фінляндія не лише скоротила споживання електроенергії, а й виробила рекордну частку енергії всередині країни без використання викопних джерел.
Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", такі дані опублікувало статистичне відомство.
У 2022 році споживання електроенергії у Фінляндії знизилося на 6,2%.
Енергія, вироблена з відновлюваних джерел, забезпечила 54% потреб країни у споживанні. Найбільше зростання сталося у вітровій енергетиці – на 41%, а її частка у загальному споживанні досягла 14%.
Частка атомної енергетики зросла до 35% у загальному споживанні, завдяки довгоочікуваному відкриттю реактора Олкілуото 3 на південному заході країни.
Імпорт електроенергії з Росії припинився, але продовжився від скандинавських сусідів та Естонії.
Власне виробництво електроенергії дозволило покрити 85% споживання.
Сукупна частка "зеленої" енергетики і атомної енергетики досягла рекордних 89%.
Гідроелектростанції забезпечили 36% виробленої електроенергії, а сонячна енергетика хоч і зросла, але її обсяги все ще незначні – 0,6% від загальних обсягів.
На викопне паливо і торф припадає 11% електроенергії, що складає скорочення на 23% порівняно з 2021 роком. При цьому падіння частки газу у виробництві енергії сталося тоді ж, коли припинився імпорт трубопровідного газу з Росії.
Нагадаємо, в уряді Фінляндії заявили, що пошкодження підводного газопроводу Balticconnector не створює ризиків для країни з точки зору забезпечення газом.
Водночас профільні органи підвищили оцінку ризику для постачань газу.