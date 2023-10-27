У Фінляндії підвищили оцінку ризику для постачань газу через інцидент на Balticconnector

У Фінляндії Центр безпеки постачань (HVK), який є урядовим регулятором у питаннях постачання газу, підвищив до середнього рівень ризику, який бачить для постачання газу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рішення обумовлене формальними правилами на випадок, коли один з елементів інфраструктури імпорту тимчасово недоступний – у даному випадку підводний газопровід Balticconnector, який виведений з ладу щонайменш на п'ять місяців.

Регулятор зазначає, що загалом ситуація на фінському ринку залишається стабільною і газ доступний за стандартними ринковими процедурами з терміналів СПГ в Інкоо і Хаміні.

"Середній" рівень ризику для безпеки постачань означає оцінку, за якою певна проблема з постачанням газу або завеликий попит створює ризики, але ринок ще справляється і немає потреби залучати якісь неринкові інструменти регулювання.

Водночас регулятор та інші органи за такого рівня ризику здійснюють більш пильний моніторинг ринку і безпеки газової інфраструктури.

Як відомо, в ніч на 8 жовтня за невідомих обставин виявився пошкодженим газопровід Balticconnector, що сполучає Естонію і Фінляндію, а також телекомунікаційний кабель естонського оператора. За оцінками операторів, на ремонт газогону знадобиться щонайменш п'ять місяців.

Фінське Національне бюро розслідувань на даному етапі вважає, що пошкодження Balticconnector, найімовірніше, спричинили дії судна Newnew Polar Bear під прапором Гонконгу.

Детально на цю тему читайте у статті: Шторм чи диверсія? Фінляндія та Естонія розслідують "вибух" газогону на дні Фінської затоки.