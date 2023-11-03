Финляндия за предыдущий год произвела рекордную долю энергии из "зеленых" источников и АЭС

В 2022 году Финляндия не только сократила потребление электроэнергии, но и произвела рекордную долю энергии внутри страны без использования ископаемых источников.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", такие данные опубликовало статистическое ведомство.

В 2022 году потребление электроэнергии в Финляндии снизилось на 6,2%.

Энергия, произведенная из возобновляемых источников, обеспечила 54% потребностей страны в потреблении. Наибольший рост произошел в ветровой энергетике – на 41%, а ее доля в общем потреблении достигла 14%.

Доля атомной энергетики выросла до 35% в общем потреблении, благодаря долгожданному открытию реактора Олкилуото 3 на юго-западе страны.

Импорт электроэнергии из России прекратился, но продолжился от скандинавских соседей и Эстонии.

Собственное производство электроэнергии позволило покрыть 85% потребления.

Совокупная доля "зеленой" энергетики и атомной энергетики достигла рекордных 89%.

Гидроэлектростанции обеспечили 36% произведенной электроэнергии, а солнечная энергетика хоть и выросла, но ее объемы все еще незначительны – 0,6% от общих объемов.

На ископаемое топливо и торф приходится 11% электроэнергии, что составляет сокращение на 23% по сравнению с 2021 годом. При этом падение доли газа в производстве энергии произошло тогда же, когда прекратился импорт трубопроводного газа из России.

Напомним, в правительстве Финляндии заявили, что повреждение подводного газопровода Balticconnector не создает рисков для страны с точки зрения обеспечения газом.

В то же время профильные органы повысили оценку риска для поставок газа.