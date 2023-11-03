Біля берега Португалії перевернувся вітрильник: четверо загиблих

Вітрильник під прапором Данії уранці в п’ятницю перевернувся й затонув біля пляжу Формоза в Санта-Крузі, що в португальському муніципалітеті Торріщ-Ведраш.

Про це повідомила Національна морська адміністрації Португалії (AMN), пише "Європейська правда".

Уранці в п’ятницю рятувальники отримали повідомлення про те, що приблизно за кілометр від пляжу Формоза затонув вітрильник.

На місце події виїхали співробітники місцевого управління морської поліції і рятувальники, а також літак Військово-повітряних сил Португалії.

Після прибуття на місце події було виявлено, що на берег винесло уламки, ймовірно, з човна, і трьох жертв – двох чоловіків і одну жінку, без рятувальних жилетів і з зупинкою серця. Їх намагались реанімувати, але безуспішно.

Під час вилучення уламків з пляжу всередині знайшли ще одне тіло жінки без ознак життя.

Усіх чотирьох загиблих передали до Національного інституту судової медицини та криміналістики в Торріш-Ведрас для упізнання.

Морська поліція продовжує операцію з вилучення уламків вітрильника, що розбився, додали в Національній морській адміністрації Португалії.

Хоча Португалія безпосередньо не постраждала від шторму "Кіран", який забрав життя понад десятка людей у Європі, метеорологи оголосили червоний рівень тривоги в центральних і північних прибережних регіонах країни через неспокійне море з високими хвилями.

У суботу біля берегів Португалії має пройти новий шторм, який іспанське метеорологічне агентство назвало "Домінгос", що призведе до хвиль заввишки до дев'яти метрів.