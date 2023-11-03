У берега Португалии перевернулся парусник: четверо погибших

Парусник под флагом Дании утром в пятницу перевернулся и затонул возле пляжа Формоза в Санта-Крузе, что в португальском муниципалитете Торрищ-Ведраш.

Об этом сообщила Национальная морская администрации Португалии (AMN), пишет "Европейская правда".

Утром в пятницу спасатели получили сообщение о том, что примерно в километре от пляжа Формоза затонул парусник.

На место происшествия выехали сотрудники местного управления морской полиции и спасатели, а также самолет Военно-воздушных сил Португалии.

По прибытии на место происшествия было обнаружено, что на берег вынесло обломки, вероятно, с лодки, и трех жертв – двух мужчин и одну женщину, без спасательных жилетов и с остановкой сердца. Их пытались реанимировать, но безуспешно.

Во время извлечения обломков с пляжа внутри нашли еще одно тело женщины без признаков жизни.

Всех четырех погибших передали в Национальный институт судебной медицины и криминалистики в Торриш-Ведрас для опознания.

Морская полиция продолжает операцию по изъятию обломков разбившегося парусника, добавили в Национальной морской администрации Португалии.

Хотя Португалия непосредственно не пострадала от шторма "Киран", который унес жизни более десятка человек в Европе, метеорологи объявили красный уровень тревоги в центральных и северных прибрежных регионах страны из-за неспокойного моря с высокими волнами.

В субботу у берегов Португалии должен пройти новый шторм, который испанское метеорологическое агентство назвало "Домингос", что приведет к волнам высотой до девяти метров.