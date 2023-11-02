Корабельна аварія біля Німеччини: затонуле судно спробують підняти до кінця року

Управління з питань судноплавства Німеччини в четвер оголосило, що до кінця року здійснить ще одну спробу підняти з дна Північного моря вантажне судно Verity, яке затонуло біля узбережжя після зіткнення з іншим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Генеральне управління з питань водних шляхів і судноплавства Німеччини (GDWS) заявило, що із затонулого судна Verity спочатку вивезуть вантаж, а потім піднімуть на поверхню весь корабель.

Наразі ведеться підготовка до водолазної місії на місці аварії. Водолази мають перевірити, чи немає на затонулому кораблі витоків, які потребують термінових заходів – на борту судна був дизель. Але для цього чекають кращої погоди, бо поки на півночі Європи вирує шторм.

Нагадаємо, аварія сталася близько 5 ранку 24 жовтня. За 12 морських миль (22 кілометри) на південний захід від архіпелагу Гельголанд зіткнулися вантажні судна – Polesie під прапором Багамських островів та Verity під прапором Британії. Verity після цього затонуло і лежить на глибині близько 30 метрів, члени екіпажу могли залишитися всередині.

Внаслідок нещасного випадку одна людина з Verity підтверджено загинула, двох врятували, чотирьох, які вважаються зниклими безвісти, пізніше оголосили загиблими.