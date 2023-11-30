Глава МЗС Латвії пояснив, хто повинен стати наступним генсеком НАТО

Міністр закордонних справ Кріш’яніс Каріньш заявив, що наступним генеральним секретарем НАТО має стати представник країни, яка досягла цільового показника витрат на оборону Альянсу в 2% ВВП.

Таку думку він висловив в інтерв'ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Виступаючи в кулуарах першого дня зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі, Каріньш наголосив на меті Латвії перевищити цей показник наступного року.

"Я думаю, що це важливий показник, тому що ми витрачаємо багато часу на розмови про виконання наших зобов'язань. Якщо наступним генеральним секретарем буде представник однієї з країн, яка насправді виконує або перевиконує свої зобов'язання, це полегшить аргументацію, тому що саме генсек повинен говорити з тими членами, які ще не виконують свої зобов'язання, і переконувати їх", – заявив він.

Варто зазначити, що прем'єра Нідерландів Марка Рютте, який висловив бажання стати генсеком НАТО, критикують за невиконання цільового показника витрат на оборону його країною.

Каріньш також вказав, що країни Балтії попереджали про ризики, які несе Росія, в той час, як Західна Європа їх проігнорувала.

"Чечня, про яку багато хто забув, Грузія 2008 року, анексія (Криму) 2014 року – ми бачили розвиток подій, ми стежили за риторикою, ми дивилися на їхні офіційні документи, ми дивилися на промови Путіна з плином часу, і ми бачили дуже, дуже негативний напрямок, про який ми ділилися з нашими союзниками", – зазначив латвійський міністр.

На його думку, країни, які найближче розташовані до лінії фронту в Україні, мають підвищене усвідомлення небезпеки, яку становить Росія.

"З усіх країн НАТО в регіоні Балтії найбільше зацікавлені в стабільності, що означає відсутність провокацій. Тому що у нас є дуже відкрите розуміння того, що, не дай Боже, якщо виникне якийсь потенційний конфлікт, є велика ймовірність того, що він буде у нас на задньому дворі", – додав Каріньш.

Нагадаємо, Каріньш висловив зацікавленість у посаді генерального секретаря НАТО після того, як нинішній генсек Єнс Столтенберг піде з посади.

Крім очільника латвійського МЗС на цю посаду претендують прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас і очільник уряду Нідерландів Марк Рютте. Саме останнього називають фаворитом у боротьбі за посаду генсека НАТО.

Детально про це – у статті "ЄвроПравди": Все про "конкурс" в Альянсі та його ймовірного переможця.