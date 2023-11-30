Глава МИД Латвии объяснил, почему следующим генсеком НАТО должен стать представитель стран Балтии
Министр иностранных дел Кришьянис Кариньш заявил, что следующим генеральным секретарем НАТО должен стать представитель страны, которая достигла целевого показателя расходов на оборону Альянса в 2% ВВП.
Такое мнение он высказал в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".
Выступая в кулуарах первого дня встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, Кариньш отметил цель Латвии превысить этот показатель в следующем году.
"Я думаю, что это важный показатель, потому что мы тратим много времени на разговоры о выполнении наших обязательств. Если следующим генеральным секретарем будет представитель одной из стран, которая на самом деле выполняет или перевыполняет свои обязательства, это облегчит аргументацию, потому что именно генсек должен говорить с теми членами, которые еще не выполняют свои обязательства, и убеждать их", – заявил он.
Кариньш также указал, что страны Балтии предупреждали о рисках, которые несет Россия, в то время, как Западная Европа их проигнорировала.
"Чечня, о которой многие забыли, Грузия 2008 года, аннексия (Крыма) 2014 года – мы видели развитие событий, мы следили за риторикой, мы смотрели на их официальные документы, мы смотрели на речи Путина с течением времени, и мы видели очень, очень негативное направление, о котором мы делились с нашими союзниками", – отметил латвийский министр.
По его мнению, страны, которые ближе всего расположены к линии фронта в Украине, имеют повышенное осознание опасности, которую представляет Россия.
"Из всех стран НАТО в регионе Балтии больше всего заинтересованы в стабильности, что означает отсутствие провокаций. Потому что у нас есть очень открытое понимание того, что, не дай Бог, если возникнет какой-то потенциальный конфликт, есть большая вероятность того, что он будет у нас на заднем дворе", – добавил Кариньш.
Напомним, Кариньш выразил заинтересованность в должности генерального секретаря НАТО после того, как нынешний генсек Йенс Столтенберг уйдет с должности.
Кроме главы латвийского МИД на эту должность претендуют премьер-министр Эстонии Кая Каллас и глава правительства Нидерландов Марк Рютте. Именно последнего называют фаворитом в борьбе за пост генсека НАТО.
Подробно об этом – в статье "ЕвроПравды": Все о "конкурсе" в Альянсе и его вероятном победителе.