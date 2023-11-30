ЕС в ОБСЕ выступил с категорическими заявлениями по РФ и Беларуси, выразил поддержку Украине

ЕС подтвердил, что безопасность Украины является безопасностью Европы и Евросоюз будет продолжать поддержку Украины в ее борьбе с российским вторжением.

Об этом заявила посол ЕС при ОБСЕ Раса Остраускайте, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня в Скопье мы хотим еще раз подтвердить, что безопасность Украины – это безопасность Европы. ЕС непоколебимо будет стоять с Украиной и ее народом столько, сколько потребуется. Преданность ЕС независимости Украины, суверенитета и территориальной целостности в рамках ее международно признанных границ остается твердой", – заверила она.

"В долгосрочной перспективе мы вместе с партнерами сделаем вклад в обязательства по безопасности для Украины, которые помогут в ее защите, в противостоянии попыткам дестабилизации и будущим актам агрессии", – добавила дипломат.

Она также заявила о всесторонней поддержке усилий для установления справедливого и прочного мира в Украине.

"Поскольку основополагающие принципы ОБСЕ продолжают нарушаться на ежедневной основе, человеческое измерение безопасности становится важнее, чем когда-либо. Российская агрессия, пособничество Беларуси отражается жуткими беспрецедентными внутренними репрессиями", – отметила она осудив такие действия РФ и Беларуси, призвав к освобождению политзаключенных и репрессированных, в том числе на временно оккупированных территориях Украины.

Она также выразила поддержку председательству Мальты в ОБСЕ, чтобы обеспечить надлежащее функционирование организации.

Следует отметить, что Остраускайте выступала на заседании в отсутствие главного дипломата ЕС Жозепа Борреля.

Еще во вторник Боррель говорил, что поедет в Скопье, несмотря на присутствие на встрече главы МИД Сергея Лаврова, из-за чего бойкот заседанию публично объявили министры иностранных дел Украины, Польши и государств Балтии.

Также стало известно, что еще несколько министров будут бойкотировать встречу ОБСЕ, но не объявили об этом публично.