Латвія підписала контракт на постачання систем ППО IRIS-T за 600 млн євро

Латвія підписала контракт про придбання систем протиповітряної оборони IRIS-T для посилення своєї обороноздатності.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

"Сьогодні ми підписали контракт на поставку системи протиповітряної оборони середньої дальності IRIS-T. Це важливий крок у розвитку ешелонованої протиповітряної оборони Латвії", – написав Спрудс у Twitter (Х).

Šodien parakstījām vidējās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas IRIS-T piegādes līgumu. Šis ir nozīmīgs solis slāņveida pretgaisa aizsardzības veidošanā Latvijas aizsardzībai.



Piegādes līguma summa ir aptuveni 600 miljoni eiro. IRIS-T pretgaisa aizsardzības sistēma Latvijai… pic.twitter.com/EWhZGbpZ9Y November 30, 2023

Вартість контракту на поставку становить близько 600 мільйонів євро. Система протиповітряної оборони IRIS-T буде доставлена до Латвії в 2026 році, додав міністр.

Міністерство оборони оголосило про те, що Латвія придбає системи IRIS-T разом з Естонією, у вересні, коли міністр оборони Інара Мурнієце підписала парасольковий контракт на поставку систем IRIS-T німецької компанії Diehl Defence.

Це було названо найбільшою інвестицією в протиповітряну оборону в історії Латвії та Естонії.

IRIS-T – це система протиповітряної оборони середньої дальності, розроблена компанією Diehl Defence в Німеччині в 2014 році. Вона призначена для знищення крилатих і балістичних ракет, а також літаків, безпілотників і вертольотів.

Системи здатні протидіяти повітряним загрозам в радіусі до 40 кілометрів і на висоті до 20 кілометрів.

Німеччина передала Україні системи IRIS-T, щоб допомогти їй протистояти російським атакам.

Раніше повідомлялося, що Латвія розраховує отримати різні системи протиракетної оборони (ПРО) протягом двох-трьох років, водночас тривають переговори і про можливість більш ранніх постачань.

Довгі терміни поставок пов'язані з тим, що зараз попит на таку продукцію величезний. Наразі повітряний простір Латвії охороняють патрулі повітряних сил НАТО.

Латвія та Естонія спільно ухвалили рішення про купівлю системи ППО середньої дальності IRIS-T, що стане найбільшою військовою закупівлею з відновлення незалежності Латвії.