Латвия подписала контракт на поставку систем ПВО IRIS-T за 600 млн евро

Латвия подписала контракт о приобретении систем противовоздушной обороны IRIS-T для усиления своей обороноспособности.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

"Сегодня мы подписали контракт на поставку системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T. Это важный шаг в развитии эшелонированной противовоздушной обороны Латвии", – написал Спрудс в Twitter (Х).

Šodien parakstījām vidējās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas IRIS-T piegādes līgumu. Šis ir nozīmīgs solis slāņveida pretgaisa aizsardzības veidošanā Latvijas aizsardzībai.



Piegādes līguma summa ir aptuveni 600 miljoni eiro. IRIS-T pretgaisa aizsardzības sistēma Latvijai… pic.twitter.com/EWhZGbpZ9Y November 30, 2023

Стоимость контракта на поставку составляет около 600 миллионов евро. Система противовоздушной обороны IRIS-T будет доставлена в Латвию в 2026 году, добавил министр.

Министерство обороны объявило о том, что Латвия приобретет системы IRIS-T вместе с Эстонией, в сентябре, когда министр обороны Инара Мурниеце подписала зонтичный контракт на поставку систем IRIS-T немецкой компании Diehl Defence.

Это было названо крупнейшей инвестицией в противовоздушную оборону в истории Латвии и Эстонии.

IRIS-T – это система противовоздушной обороны средней дальности, разработанная компанией Diehl Defence в Германии в 2014 году. Она предназначена для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, беспилотников и вертолетов.

Системы способны противодействовать воздушным угрозам в радиусе до 40 километров и на высоте до 20 километров.

Германия передала Украине системы IRIS-T, чтобы помочь ей противостоять российским атакам.

Ранее сообщалось, что Латвия рассчитывает получить различные системы противоракетной обороны (ПРО) в течение двух-трех лет, в то же время продолжаются переговоры и о возможности более ранних поставок.

Долгие сроки поставок связаны с тем, что сейчас спрос на такую продукцию огромный. Сейчас воздушное пространство Латвии охраняют патрули воздушных сил НАТО.

Латвия и Эстония совместно приняли решение о покупке системы ПВО средней дальности IRIS-T, что станет крупнейшей военной закупкой с восстановления независимости Латвии.