Глава МЗС Люксембургу емоційно звернувся до делегації РФ на засіданні ОБСЄ
Глава МЗС Люксембургу Ксав’є Беттель під час виступу на міністерському засіданні ОБСЄ звернувся безпосередньо до російської делегації, заявивши, що справжня сила – у тому, щоб припинити страждання мільйонів людей.
Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Примітно, що Беттель, який 10 років був прем’єром Люксембургу і є відкритим геєм, не читав свій виступ з аркуша та не зводив очей з росіян.
Спочатку він згадав, що має російське коріння, адже його бабуся була з Росії.
"Маючи російські корені, і маючи російські контакти, я скажу, може, це когось і шокує, – але в мене були хороші стосунки з Владіміром Путіним, я мав з ним телефонні розмови, обмінювався думками", – розповів Беттель.
За його словами, після початку повномасштабної війни він телефонував і Путіну, і Володимиру Зеленському. Він зазначив, що інші лідери його навіть критикували за намагання говорити з Путіним, адже це виглядало порушенням єдності.
"Після Бучі я відчув, що бажання знайти рішення немає. Мені сумно. Своєю поведінкою ви зруйнували все, що ми збудували: культурні, політичні, економічні відносини", – зазначив він і пригадав, що в розмові з Путіним казав йому, що його найкращі друзі тепер КНДР, Сирія і Еритрея.
"Він казав мені про російську мову, нацистів, біолабораторії... Але ми бачимо, що наратив вашої сторони – неправильний. Розпочати війну – просто. Закінчити війну – це риса лідерів", – заявив прем’єр Люксембургу.
На його думку, ніколи не пізно визнати, що ти вчинив велику помилку.
"Ви зробили велику помилку. Я не буду тут, щоб почути відповідь Лаврова. Але спиніться. Спиніть те, що не має пояснення, що не має причини. Повірте, сила не в тому, щоб показати, що ви сильніші, а в тому, щоб припинити страждання мільйонів людей", – підкреслив Беттель.
Слід зазначити, що ще перебуваючи на посаді прем’єра Ксав’є Беттель жорстко розкритикував главу угорського уряду Віктора Орбана за його взаємодію з російським президентом Владіміром Путіним.
Нагадаємо, українська делегація залишила зал засідань міністерської зустрічі ОБСЄ у Скоп'є, коли почав виступати глава МЗС Росії Сергєй Лавров.
Після завершення виступу Лавров одразу залишив зал засідань.