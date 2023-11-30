Глава МИД Люксембурга эмоционально обратился к делегации РФ на заседании ОБСЕ

Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель во время выступления на министерском заседании ОБСЕ обратился непосредственно к российской делегации, заявив, что настоящая сила – в том, чтобы прекратить страдания миллионов людей.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Примечательно, что Беттель, который 10 лет был премьером Люксембурга и является открытым геем, не читал свое выступление с листа и не сводил глаз с россиян.

Сначала он упомянул, что имеет русские корни, ведь его бабушка была из России.

"Имея русские корни и имея российские контакты, я скажу, может, это кого-то и шокирует, – но у меня были хорошие отношения с Владимиром Путиным, я вел с ним телефонные разговоры, обменивался мнениями", – рассказал Беттель.

По его словам, после начала полномасштабной войны он звонил и Путину, и Владимиру Зеленскому. Он отметил, что другие лидеры его даже критиковали за попытки говорить с Путиным, ведь это выглядело нарушением единства.

"После Бучи я почувствовал, что желания найти решение нет. Мне грустно. Своим поведением вы разрушили все, что мы построили: культурные, политические, экономические отношения", – отметил он и вспомнил, что в разговоре с Путиным говорил ему, что его лучшие друзья теперь КНДР, Сирия и Эритрея.

"Он говорил мне о русском языке, нацистах, биолабораториях... Но мы видим, что нарратив вашей стороны – неправильный. Начать войну – просто. Закончить войну – это черта лидеров", – заявил премьер Люксембурга.

По его мнению, никогда не поздно признать, что ты совершил большую ошибку.

"Вы совершили большую ошибку. Я не буду здесь, чтобы услышать ответ Лаврова. Но остановитесь. Остановите то, что не имеет объяснения, не имеет причины. Поверьте, сила не в том, чтобы показать, что вы сильнее, а в том, чтобы прекратить страдания миллионов людей", – подчеркнул Беттель.

Следует отметить, что еще находясь на посту премьера Ксавье Беттель резко раскритиковал главу венгерского правительства Виктора Орбана за его взаимодействие с российским президентом Владимиром Путиным.

Напомним, украинская делегация покинула зал заседаний министерской встречи ОБСЕ в Скопье, когда начал выступать глава МИД России Сергей Лавров.

После завершения выступления Лавров сразу покинул зал заседаний.