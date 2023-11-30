Фінляндія слідом за РФ розриває двосторонню угоду про прикордонне співробітництво

Державна рада Фінляндії схвалила розірвання угоди про прикордонне співробітництво з Росією після того, як Москва сама заявила про це минулого місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті фінського уряду.

Угода між Фінляндією та Росією про прикордонне співробітництво діяла з 2012 року. Але у жовтні російське МЗС викликало посла й повідомило про намір припинити дію угоди.

Згідно з нотою МЗС РФ, угода втратить чинність 24 січня 2024 року.

Для завершення процедури фінський уряд мав скасувати дію постанови, згідно з якою двостороння угода з РФ набувала чинності, що й сталось на засіданні 30 листопада.

Нагадаємо, від 30 листопада кордон Фінляндії з РФ повністю закрився до 13 грудня – продовжиться лише рух вантажів залізницею.

Уряд пішов на такий безпрецедентний крок після того, як на КПП почали масово приходити шукачі притулку. Раніше російські прикордонники не пропускали на виїзд людей, які не мали необхідних документів для в'їзду до ЄС.

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