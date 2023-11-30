Финляндия вслед за РФ разрывает двустороннее соглашение о приграничном сотрудничестве

Государственный совет Финляндии одобрил расторжение соглашения о приграничном сотрудничестве с Россией после того, как Москва сама заявила об этом в прошлом месяце.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте финского правительства.

Соглашение между Финляндией и Россией о приграничном сотрудничестве действовало с 2012 года. Но в октябре российский МИД вызвал посла и сообщил о намерении прекратить действие соглашения.

Согласно ноте МИД РФ, соглашение утратит силу 24 января 2024 года.

Для завершения процедуры финское правительство должно было отменить действие постановления, согласно которому двустороннее соглашение с РФ вступало в силу, что и произошло на заседании 30 ноября.

Напомним, 30 ноября граница Финляндии с РФ полностью закрылась до 13 декабря – продолжится только движение грузов по железной дороге.

Правительство пошло на такой беспрецедентный шаг после того, как на КПП начали массово приходить искатели убежища. Ранее российские пограничники не пропускали на выезд людей, которые не имели необходимых документов для въезда в ЕС.

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