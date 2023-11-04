Президентка Єврокомісії назвала мету свого візиту в Україну

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що метою її візиту в Україну є підбиття підсумків з низки питань.

Заяву фон дер Ляєн наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

"Звичайно, тема розширення буде на першому місці на порядку денному, але також наша фінансова та військова підтримка, 12-й пакет санкцій, тобто широкий спектр питань, які ми маємо обговорити", – зазначила вона.

За словами президентки Єврокомісії, найважливішим повідомленням, з яким вона їде до Києва, є "це запевнення, що ми будемо стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно".

Фон дер Ляєн проведе зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та іншими українськими високопосадовцями.

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, очікується виступ фон дер Ляєн у Верховній Раді.

Візит фон дер Ляєн до Києва відбувається перед публікацією звіту про прогрес України на шляху до членства в ЄС, який очікується 8 листопада.

Про ймовірний візит президентки Єврокомісії в Україну стало відомо минулого тижня. У ЗМІ припустили, що це може свідчити про позитивну оцінку прогресу Києва у "кандидатських" реформах.

Нагадаємо, за неофіційними даними, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах, які вона має виконати для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.