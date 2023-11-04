Количество погибших французов в результате нападения ХАМАС на Израиль возросло до 39

Франция официально подтвердила гибель уже 39 своих граждан в результате нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Министерства иностранных дел Франции.

Кроме того, по данным ведомства, еще девять французов до сих пор считаются пропавшими без вести. Некоторые из них – находятся в плену ХАМАС.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Франции требует от Израиля объяснений из-за обстрела Французского института в Газе.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу анонсировал проведение 9 ноября гуманитарной конференции для обсуждения ситуации с войной Израиля против террористической группировки ХАМАС.

Также стало известно, что Франция отправит свой второй вертолетоносец к побережью сектора Газы, чтобы оказать медицинскую помощь пострадавшим.