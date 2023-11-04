У Литві назвали кількість громадян країни, яких затримали в Білорусі

Міністерство закордонних справ Литви має в своєму розпорядженні інформацію більш ніж про десятьох громадян країни, затриманих або тих, що відбувають покарання в Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Наразі ми маємо інформацію про кількох громадян Литовської Республіки, які затримані або відбувають покарання в Білорусі. Білоруські офіційні відомства не завжди відразу інформують литовські про випадки затримання литовських громадян", – зазначили у литовському МЗС.

У МЗС нагадали про активізацію ворожих і провокаційних дій білоруських установ проти громадян Литви, які вже перебувають або тимчасово прибули до Білорусі, а також про те, що вони можуть бути затримані незаконно.

Громадян Литви закликають не їздити до Білорусі, а тих, хто там перебуває, негайно залишити країну.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у виданні "Вечерний Минск" була опублікована стаття зі словами першого заступника секретаря білоруської Ради безпеки Павла Муравейка про те, що Білорусь "має всі підстави" для агресії проти Литви, аби забезпечити транзит білоруських товарів.

У відповідь в литовському МЗС висловили протест тимчасовому повіреному у справах Білорусі Ярославу Хмелю.