В Литве назвали количество граждан страны, которых задержали в Беларуси

Министерство иностранных дел Литвы располагает информацией более чем о десяти гражданах страны, задержанных или отбывающих наказание в Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Сейчас мы располагаем информацией о нескольких гражданах Литовской Республики, которые задержаны или отбывают наказание в Беларуси. Белорусские официальные ведомства не всегда сразу информируют литовские о случаях задержания литовских граждан", – отметили в литовском МИД.

В МИД напомнили об активизации враждебных и провокационных действий белорусских учреждений против граждан Литвы, которые уже находятся или временно прибыли в Беларусь, а также о том, что они могут быть задержаны незаконно.

Граждан Литвы призывают не ездить в Беларусь, а тех, кто там находится, немедленно покинуть страну.

Напомним, в конце октября в издании "Вечерний Минск" была опубликована статья со словами первого заместителя секретаря белорусского Совета безопасности Павла Муравейко о том, что Беларусь "имеет все основания" для агрессии против Литвы, чтобы обеспечить транзит белорусских товаров.

После этого в МИД Литвы выразили протест временному поверенному в делах Беларуси Ярославу Хмелю.