Швеція очікує, що Угорщина схвалить їхню заявку на вступ до НАТО раніше за Туреччину

У Швеції очікують, що Угорщина ратифікує заявку країни на вступ до НАТО раніше за Туреччину.

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"Уряд Угорщини послідовно давав зрозуміти, що Швеція буде цінним поповненням НАТО, і, що найважливіше, вони сказали, що не будуть останньою країною, яка ратифікує угоду", – сказав міністр.

За його словами, "рано чи пізно їм доведеться виконати цю обіцянку".

Білльстрьом додав, що його угорський колега Петер Сійярто запевнив, що Угорщина дотримається обіцянки і не стане останньою країною, яка ратифікує шведську заявку.

Глава МЗС додав, що Швеція залишається зосередженою на турецькому парламенті.

Білльстрьом сказав, що хоча "очевидно, існує зв'язок" між ратифікацією членства Швеції та угодою щодо F-16, його країна не має жодного уявлення про цей процес.

Раніше в адміністрації Орбана заявили, що Угорщина очікує "пояснень" від Швеції, перш ніж парламент країни ратифікує протокол про її вступ у НАТО.

Як відомо, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Швеція має стати повноправним членом Альянсу до кінця листопада.