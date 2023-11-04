Швеция ожидает, что Венгрия одобрит их заявку на вступление в НАТО раньше Турции

В Швеции ожидают, что Венгрия ратифицирует заявку страны на вступление в НАТО раньше Турции.

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"Правительство Венгрии последовательно давало понять, что Швеция будет ценным пополнением НАТО, и, что самое важное, они сказали, что не будут последней страной, которая ратифицирует соглашение", – сказал министр.

По его словам, "рано или поздно им придется выполнить это обещание".

Билльстрем добавил, что его венгерский коллега Петер Сийярто заверил, что Венгрия сдержит обещание и не станет последней страной, которая ратифицирует шведскую заявку.

Глава МИД добавил, что Швеция остается сосредоточенной на турецком парламенте.

Билльстрем сказал, что хотя "очевидно, существует связь" между ратификацией членства Швеции и соглашением по F-16, его страна не имеет никакого представления об этом процессе.

Ранее в администрации Орбана заявили, что Венгрия ожидает "объяснений" от Швеции, прежде чем парламент страны ратифицирует протокол о ее вступлении в НАТО.

Как известно, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после нескольких месяцев проволочек направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Швеция должна стать полноправным членом Альянса до конца ноября.