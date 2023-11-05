Эрдоган обещает "способствовать" ратификации вступления Швеции в НАТО в парламенте

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет пытаться ускорить парламентские процедуры по ратификации вступления Швеции в Североатлантический Альянс.

Об этом он сказал журналистам в самолете во время возвращения из Казахстана, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Говоря о вступлении Швеции в НАТО, Эрдоган отметил, что страна выполнила обещание и разрешила экспорт оружия в Турцию, но заявил об "отсутствии мер", связанных с деятельностью Рабочей партии Курдистана, которую Анкара называет террористической.

В то же время, добавил турецкий лидер, он передал вопрос о членстве Швеции на рассмотрение парламента – Великого национального собрания, за что его поблагодарил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Эрдоган допустил, что парламент сейчас отдаст приоритет запланированным переговорам о государственном бюджете Турции на 2024 год, поэтому одобрение членства Швеции в НАТО может быть не быстрым.

"Но мы постараемся максимально способствовать работе (над ратификацией заявки Швеции на вступление в НАТО. – Ред.). Мы постараемся демонстрировать позитивные усилия, насколько это возможно на данном этапе, пока наши партнеры относятся к нам положительно", – добавил он.

Как известно, Эрдоган в прошлом месяце после нескольких месяцев проволочек направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Швеция должна стать полноправным членом Альянса до конца ноября.

Но председатель парламентского комитета Турции по иностранным делам Фуат Октай на днях заявил, что Анкара не будет спешить одобрять членство Швеции в НАТО.

Кроме Турции, шведскую заявку на вступление в НАТО не одобрила также Венгрия.