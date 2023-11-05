У Ліоні напали з ножем на єврейку, на дверях її дому намалювали свастику

У місті Ліон, що на південному сході Франції, в суботу скоїли напад на жінку єврейського віросповідання з ножем, імовірно, на ґрунті антисемітизму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Стверджується, що нападник подзвонив у двері жінці, а після того, як вона відповіла, наніс їй два удари ножем у районі живота й утік. Після нападу сім'я жінки знайшла свастику на дверях дому.

Наразі життю постраждалої віком за 30 років нічого не загрожує. Слідчі замовили судово-медичну експертизу, аби виключити самокаліцтво, й станом на суботу збирались допитати жінку.

Адвокат жінки Стефан Драй заявив BFMTV, що та подасть до поліції заяву за замах на вбивство.

"Сім’я, її родина й єврейська спільнота шоковані. Між словами й знаками є шлях для дій", – сказав він, додавши, що вважає напад "актом антисемітизму".

Після 7 жовтня, з моменту нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, у Франції зафіксували 887 подій та інцидентів антисемітського характеру, у зв'язку з якими затримали понад 400 людей.

Серед іншого, у Парижі затримали пару з Молдови, яких звинувачують у тому, що вони наносили на будівлі зірки Давида "на замовлення третьої особи". В ніч з 30 на 31 жовтня в одному з округів Парижа на стінах намалювали близько 60 зірок.

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