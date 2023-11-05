В Лионе напали с ножом на еврейку, на дверях ее дома нарисовали свастику

В городе Лион, что на юго-востоке Франции, в субботу совершили нападение на женщину еврейского вероисповедания с ножом, предположительно, на почве антисемитизма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Утверждается, что нападавший позвонил в дверь женщине, а после того, как она ответила, нанес ей два удара ножом в районе живота и скрылся. После нападения семья женщины нашла свастику на дверях дома.

Сейчас жизни пострадавшей в возрасте за 30 лет ничего не угрожает. Следователи заказали судебно-медицинскую экспертизу, чтобы исключить самокалечение, и по состоянию на субботу собирались допросить женщину.

Адвокат женщины Стефан Драй заявил BFMTV, что та подаст в полицию заявление за покушение на убийство.

"Семья, ее семья и еврейское сообщество шокированы. Между словами и знаками есть путь для действий", – сказал он, добавив, что считает нападение "актом антисемитизма".

После 7 октября, с момента нападения боевиков ХАМАС на Израиль, во Франции зафиксировали 887 событий и инцидентов антисемитского характера, в связи с которыми задержали более 400 человек.

Среди прочего,

в Париже задержали пару из Молдовы, которых обвиняют в том, что они наносили на здания звезды Давида "по заказу третьего лица". В ночь с 30 на 31 октября в одном из округов Парижа на стенах нарисовали около 60 звезд.

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