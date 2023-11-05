В Швейцарии оспаривают строительство ангаров для будущих F-35 без консультаций

Региональная ассоциация швейцарского округа Бруа выразила возражения против планов властей построить на территории общины ангары для размещения истребителей F-35, которые страна закупит у США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

Ассоциация Бруа утверждает, что федеральное Министерство обороны Швейцарии не придерживалась процедуры, когда объявило тендер на строительство ангаров на аэродроме Пайерн, расположенного на территории общины.

Процедура предусматривает, что сначала власти должны оценить влияние F-35 на окружающую среду и провести консультации с населением, муниципалитетами и кантонами, которых это касается.

В Региональной ассоциации Бруа говорят, что там хотят быть приобщенными к этим обсуждениям как "партнеры", а не быть "поставленными перед свершившимся фактом".

Ассоциация добавляет, что осознает "экономическую важность военного аэродрома Пайерн для региона, особенно с точки зрения занятости", и не выступает против его развития – но требует соблюдения процедуры "с целью сохранения прав граждан региона".

Швейцария в прошлом году подписала соглашение о приобретении 36 американских истребителей F-35 стоимостью 6,035 миллиарда швейцарских франков (около шести миллиардов евро). Предполагается, что истребители поступят в течение 2027-2030 годов.