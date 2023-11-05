Франція знову закликає до негайного гуманітарного перемир’я для сектора Гази
Неділя, 5 листопада 2023, 14:40
Міністерка закордонних справ Катрін Колонна повторила заклик Парижа до негайного гуманітарного перемир’я між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС у секторі Гази.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
На зустрічі з міністром закордонних справ Катару Колонна закликала до негайного перемир’я для гуманітарних цілей.
"Однозначно необхідне негайне гуманітарне перемир’я, тривале й підтримуване, і це перемир’я має забезпечити припинення вогню", – заявила міністерка закодонних справ Франції.
Франція офіційно підтвердила загибель вже 39 своїх громадян внаслідок нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль.
Також цими вихідними Париж попросив у Ізраїлю пояснень через обстріл Французького інституту в Газі.
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