Франція знову закликає до негайного гуманітарного перемир’я для сектора Гази

Міністерка закордонних справ Катрін Колонна повторила заклик Парижа до негайного гуманітарного перемир’я між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС у секторі Гази.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

На зустрічі з міністром закордонних справ Катару Колонна закликала до негайного перемир’я для гуманітарних цілей.

"Однозначно необхідне негайне гуманітарне перемир’я, тривале й підтримуване, і це перемир’я має забезпечити припинення вогню", – заявила міністерка закодонних справ Франції.

Франція офіційно підтвердила загибель вже 39 своїх громадян внаслідок нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль.

Також цими вихідними Париж попросив у Ізраїлю пояснень через обстріл Французького інституту в Газі.