Франция вновь призывает к немедленному гуманитарному перемирию для сектора Газа
Воскресенье, 5 ноября 2023, 14:40
Министр иностранных дел Катрин Колонна повторила призыв Парижа к немедленному гуманитарному перемирию между Израилем и боевиками ХАМАС в секторе Газа.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
На встрече с министром иностранных дел Катара Колонна призвала к немедленному перемирию для гуманитарных целей между Израилем и ХАМАС.
"Однозначно необходимо немедленное гуманитарное перемирие, длительное и поддерживаемое, и это перемирие должно обеспечить прекращение огня", – заявила министр иностранных дел Франции.
Франция официально подтвердила гибель уже 39 своих граждан в результате нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль.
Также в эти выходные Париж попросил у Израиля объяснений из-за обстрела Французского института в Газе.
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