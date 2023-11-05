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Франция вновь призывает к немедленному гуманитарному перемирию для сектора Газа

Воскресенье, 5 ноября 2023, 14:40

Министр иностранных дел Катрин Колонна повторила призыв Парижа к немедленному гуманитарному перемирию между Израилем и боевиками ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

На встрече с министром иностранных дел Катара Колонна призвала к немедленному перемирию для гуманитарных целей между Израилем и ХАМАС.

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"Однозначно необходимо немедленное гуманитарное перемирие, длительное и поддерживаемое, и это перемирие должно обеспечить прекращение огня", – заявила министр иностранных дел Франции.

Франция официально подтвердила гибель уже 39 своих граждан в результате нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль.

Также в эти выходные Париж попросил у Израиля объяснений из-за обстрела Французского института в Газе.

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