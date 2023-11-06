Кількість мігрантів на Канарських островах Іспанії побила 17-річний рекорд

Цього року майже 32 тисячі мігрантів досягли Канарських островів Іспанії на човнах із Західної Африки, побивши попередній рекорд, встановлений у 2006 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агентству Reuters регіональна влада.

Цього року до островів дісталися 31 933 особи, тоді як 2006 року на Канари прибуло 31 678 осіб.

Як повідомила іспанська берегова охорона, з п'ятниці в Атлантичному океані біля найменшого та найзахіднішого острова архіпелагу Ель Ієрро врятували 739 людей.

За даними цивільної гвардії Іспанії, яка також брала участь у рятувальній операції, двох людей знайшли мертвими у чотирьох човнах, а ще двоє померли пізніше в лікарні.

Керівник регіону Фернандо Клавіхо заявив, що ці цифри показують масштаб гуманітарної кризи, з якою зіткнулися острови, та закликав до більшої допомоги з боку іспанського уряду та Євросоюзу.

"Показники 2006 року перевершили, але реакція держави та ЄС не є однаковою. Управління міграцією на південному кордоні має бути пріоритетом іспанського та європейського порядку денного", – написав він у Twitter (X).

Кількість прибулих останнім часом різко зросла, оскільки м'якша погода та більш спокійне з вересня море полегшили можливості все ще небезпечного перетину кордону з Африки.

Архіпелаг лежить приблизно за 100 км від західного узбережжя Африки. Сім островів архіпелагу стали основним пунктом призначення для мігрантів з Сенегалу та інших африканських країн, які намагаються потрапити до Іспанії, тікаючи від конфліктів або шукаючи кращого життя.

Іспанський уряд заявив, що створить додаткове житло для близько трьох тисяч мігрантів у військових казармах, готелях та хостелах.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про десятикроковий план урегулювання міграційної кризи.