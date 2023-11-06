Число мигрантов на Канарских островах Испании побило 17-летний рекорд

В этом году почти 32 тысячи мигрантов достигли Канарских островов Испании на лодках из Западной Африки, побив предыдущий рекорд, установленный в 2006 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили агентству Reuters региональные власти.

В этом году на острова добрались 31 933 человека, тогда как в 2006 году на Канары прибыло 31 678 человек.

Как сообщила испанская береговая охрана, с пятницы в Атлантическом океане у самого маленького и самого западного острова архипелага Эль Иерро спасли 739 человек.

По данным гражданской гвардии Испании, которая также участвовала в спасательной операции, двух человек нашли мертвыми в четырех лодках, а еще двое умерли позже в больнице.

Руководитель региона Фернандо Клавихо заявил, что эти цифры показывают масштаб гуманитарного кризиса, с которым столкнулись острова, и призвал к большей помощи со стороны испанского правительства и Евросоюза.

"Показатели 2006 года превзошли, но реакция государства и ЕС не является одинаковой. Управление миграцией на южной границе должно быть приоритетом испанской и европейской повестки дня", – написал он в Twitter (X).

Количество прибывших в последнее время резко возросло, поскольку мягкая погода и более спокойное с сентября море облегчили возможности все еще опасного пересечения границы из Африки.

Архипелаг лежит примерно в 100 км от западного побережья Африки. Семь островов архипелага стали основным пунктом назначения для мигрантов из Сенегала и других африканских стран, которые пытаются попасть в Испанию, убегая от конфликтов или в поисках лучшей жизни.

Испанское правительство заявило, что создаст дополнительное жилье для трех тысяч мигрантов в военных казармах, гостиницах и хостелах.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о десятишаговом плане урегулирования миграционного кризиса.