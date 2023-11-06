Німеччина виділить 18 млрд євро регіонам для вирішення проблем міграції

Уряд Німеччини виділить 18 млрд євро своїм регіонам для вирішення проблеми з мігрантами в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", в інтерв'ю Mannheimer Morgen сказав федеральний канцлер Олаф Шольц.

За його словами, лише цього року федеральний уряд профінансує майже 18 мільярдів євро допомоги федеральним землям та муніципалітетам для того, щоб вони могли впоратися із завданнями, пов'язаними з міграційною політикою.

Очікують, що у понеділок глави урядів 16 федеральних земель спочатку зустрінуться в Берліні, а в другій половині дня консультації продовжаться разом із Шольцом.

"Наразі занадто багато людей приїжджають до Німеччини нелегально. Ми хочемо прискорити процедуру, щоб розгляд справи про надання притулку та розгляд справи в суді першої інстанції, як правило, завершувався протягом шести місяців. Заяви та слухання повинні відбуватися в центрі первинного прийому", – зазначив канцлер.

Шольц також анонсував посилення охорони кордонів Німеччини зі Швейцарією, Австрією, Чехією та Польщею. Крім того, він пообіцяв, що зовнішні кордони ЄС будуть зміцнені.

Втім очільник німецького уряду висловився на користь цільової імміграції кваліфікованих працівників.

Раніше керівна коаліція у Німеччині узгодила поправку до законодавства, що має спростити доступ до ринку праці для шукачів притулку.

Перед цим Шольц заявив, що країна повинна "нарешті депортувати у великих масштабах тих, хто не має права залишатися в Німеччині".