Германия выделит 18 млрд евро регионам для решения проблем миграции

Правительство Германии выделит 18 млрд евро своим регионам для решения проблемы с мигрантами в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в интервью Mannheimer Morgen сказал федеральный канцлер Олаф Шольц.

По его словам, только в этом году федеральное правительство профинансирует почти 18 миллиардов евро помощи федеральным землям и муниципалитетам для того, чтобы они могли справиться с задачами, связанными с миграционной политикой.

Ожидается, что в понедельник главы правительств 16 федеральных земель сначала встретятся в Берлине, а во второй половине дня консультации продолжатся вместе с Шольцем.

"Сейчас слишком много людей приезжают в Германию нелегально. Мы хотим ускорить процедуру, чтобы рассмотрение дела о предоставлении убежища и рассмотрение дела в суде первой инстанции, как правило, завершалось в течение шести месяцев. Заявления и слушания должны происходить в центре первичного приема", – отметил канцлер.

Шольц также анонсировал усиление охраны границ Германии со Швейцарией, Австрией, Чехией и Польшей. Кроме того, он пообещал, что внешние границы ЕС будут укреплены.

В то же время, глава немецкого правительства высказался в пользу целевой иммиграции квалифицированных работников.

Ранее правящая коалиция в Германии согласовала поправку к законодательству, которая должна упростить доступ к рынку труда для соискателей убежища.

Перед этим Шольц заявил, что страна должна "наконец депортировать в больших масштабах тех, кто не имеет права оставаться в Германии".