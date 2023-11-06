Шольц розкритикував партнерів по коаліції за публічні чвари
Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче від партій, які входять до урядової коаліції, більшої дисципліни, оскільки за чварами часто не видно реальних досягнень уряду.
Як передає "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Spiegel.
Соціал-демократична партія (СДПН), "Зелені" та Вільна демократична партія (ВДП) сформували коаліцію два роки тому, демонструючи зовнішню єдність. Тепер канцлер Олаф Шольц (СДПН) відкрито розкритикував постійні конфлікти і нападки між партіями коаліції.
Погано, "що в коаліції було... занадто багато публічних суперечок", – сказав Шольц в інтерв'ю Mannheimer Morgen.
Шольц також зазначив, що урядовий альянс СДПН, "Зелених" і ВДП багато чого досяг у змістовному плані. "Якби ви тверезо подивилися на список усіх наших рішень, то могли б сказати: "Боже, це досягнення".
Але, за його словами, за сварками цього можна і не помітити.
Канцлер закликав партнерів по коаліції до більшої дисципліни.
"Партії, природно, часто мають різні погляди. Деякі партії в цей час вчаться тому, що означає бути згодними – і не на 100 відсотків з власною партійною програмою", – зазначив Шольц.
У часи невизначеності, на думку канцлера, важливо, "щоб ми приймали розумні рішення з усіх важливих питань".
"А потім варто представляти ту лінію, яку ми знайшли разом, зовнішньому світу", – додав він.
Нагадаємо, за результатами жовтневого опитування підтримка урядової коаліції канцлера Німеччини Олафа Шольца впала до рекордно низького рівня.
Згідно з опитуванням, у Німеччині зросла кількість людей, які дотримуються правоекстремістських поглядів.
В останні місяці ультраправа "Альтернатива для Німеччини" стабільно посідала друге або й навіть перше місце в рейтингах, відображаючи розчарування німців політикою чинного коаліційного уряду на чолі з Олафом Шольцом.
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