Британія відкликає частину співробітників посольства в Лівані

Міністерство закордонних справ Великої Британії відкликало частину співробітників посольства в Лівані, а також рекомендувало громадянам залишити цю близькосхідну країну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес служу британського зовнішньополітичного відомства.

"Події в Лівані розвиваються дуже швидко. Ситуація може погіршитися швидко і без попередження", – йдеться в заяві.

У відомстві наголосили, що комерційні рейси з Лівану можуть відбуватися з перебоями, а дороги по всій країні можуть перекрити.

З огляду на ризик заворушень деякі співробітники британського посольства і всі члени їхніх сімей були відкликані з країни.

Посольство залишається відкритим і продовжує виконувати "основну роботу, в тому числі надавати послуги британським громадянам".

У жовтні на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС Сполучені Штати, Британія, а також Німеччина і Нідерланди закликали своїх громадян невідкладно залишити Ліван.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у США заявляли про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході.