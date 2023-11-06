Британия отзывает часть сотрудников посольства в Ливане

Министерство иностранных дел Великобритании отозвало часть сотрудников посольства в Ливане, а также рекомендовало гражданам покинуть эту ближневосточную страну, соседку Израиля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу британского внешнеполитического ведомства.

"События в Ливане развиваются очень быстро. Ситуация может ухудшиться быстро и без предупреждения", – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что коммерческие рейсы из Ливана могут происходить с перебоями, а дороги по всей стране могут перекрыть.

Учитывая риск беспорядков некоторые сотрудники британского посольства и все члены их семей были отозваны из страны.

Посольство остается открытым и продолжает выполнять "основную работу, в том числе оказывать услуги британским гражданам".

В октябре на фоне обострения конфликта между Израилем и ХАМАС Соединенные Штаты, Великобритания, а также Германия и Нидерланды призвали своих граждан безотлагательно покинуть Ливан.

Напомним, в конце октября в США заявляли о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке.

В Ливане действует военизированная исламистская группировка "Хезболла", которая, как опасаются, может открыть второй фронт с Израилем. В прошлые десятилетия Израиль совершал наземные вторжения в Ливан, чтобы ответить на атаки со стороны ливанских боевиков.