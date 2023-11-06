У Німеччині різко зросла кількість антисемітських злочинів

У Німеччині поліція фіксує значне зростання кількості злочинів на ґрунті антисемітизму.

Про це повідомляє Rheinische Post з посиланням на депутатський запит фракції Лівої партії у Бундестазі, пише "Європейська правда".

У третьому кварталі 2023 року поліція зафіксувала 540 антисемітських злочинів, що значно більше, ніж у попередніх кварталах: 379 – у першому та 446 – у другому.

Видання зазначає, що ці цифри ще не враховують події, що відбулися після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня і численних антисемітських нападів, що сталися після нього в Німеччині.

Крім того, наведені дані є попередніми, інколи вони є значно нижчими від підсумкових.

Серед 540 антисемітських злочинів у третьому кварталі 2023 року було зафіксовано 14 актів насильства і 44 пропагандистських злочини.

Більшість з них – 450 – були кваліфіковані як злочини правого спрямування.

Найбільше антисемітських злочинів було зафіксовано у федеральних землях Баден-Вюртемберг (87), Бранденбург (63), Баварія та Нижня Саксонія (по 48).

Раніше Єврокомісія заявила про надзвичайний рівень сплеску антисемітизму в Європі.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав співгромадян зайняти чітку позицію проти антисемітизму.