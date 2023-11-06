В Германии резко возросло количество антисемитских преступлений

В Германии полиция фиксирует значительный рост количества преступлений на почве антисемитизма.

Об этом сообщает Rheinische Post со ссылкой на депутатский запрос фракции Левой партии в Бундестаге, пишет "Европейская правда".

В третьем квартале 2023 года полиция зафиксировала 540 антисемитских преступлений, что значительно больше, чем в предыдущих кварталах: 379 – в первом и 446 – во втором.

Издание отмечает, что эти цифры еще не учитывают события, произошедшие после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября и многочисленных антисемитских нападений, произошедших после него в Германии.

Кроме того, приведенные данные являются предварительными, иногда они значительно ниже итоговых.

Среди 540 антисемитских преступлений в третьем квартале 2023 года было зафиксировано 14 актов насилия и 44 пропагандистских преступления.

Большинство из них – 450 – были квалифицированы как преступления правого толка.

Больше всего антисемитских преступлений было зафиксировано в федеральных землях Баден-Вюртемберг (87), Бранденбург (63), Бавария и Нижняя Саксония (по 48).

Ранее Еврокомиссия заявила о чрезвычайном уровне всплеска антисемитизма в Европе.

А канцлер Германии Олаф Шольц призвал сограждан занять четкую позицию против антисемитизма.