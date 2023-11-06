В Угорщині звільнили директора музею, де проходила виставка з фото ЛГБТК-спільноти

Уряд Угорщини у понеділок звільнив директора Національного музею після того, як той дозволив особам до 18 років відвідати виставку World Press Photo, на якій були фото з представниками ЛГБТК-спільноти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Напруженість навколо виставки виникла минулого місяця, коли ультраправа партія "Mi Hazank" ("Наша Батьківщина") ініціювала урядове розслідування з цього питання.

У політсилі послалися на закон 2021 року, який забороняє "показ і пропаганду гомосексуалізму" в книгах і фільмах, доступних для дітей до 18 років.

Після урядового розслідування музей заявив, що не мав права вимагати у відвідувачів посвідчення особи для визначення їхнього віку, але розмістив на своєму сайті повідомлення із закликом не відвідувати виставку особам, молодшеим за 18 років.

Міністр культури та інновацій заявив у понеділок, що директор музею Ласло Сімон був звільнений за невиконання "юридичних зобов'язань закладу".

Сімон заперечив, що музей навмисно порушив якісь закони. Він сказав, що музей негайно позначив вікові обмеження на своєму вебсайті.

Раніше стало відомо, що в Угорщині заборонили відвідувати цьогорічну виставку World Press Photo в Будапешті особам, молодшим за 18 років, через присутні там фотографії літніх філіппінців, які належать до спільноти ЛГБТК+.

Заборона відвідувати виставку молодим людям стала останнім кроком уряду Угорщини, спрямованим на обмеження доступу неповнолітніх до матеріалів, що пропагують або зображують гомосексуальність, у засобах масової інформації, зокрема на телебаченні, у фільмах, рекламі та літературі.

Угорський закон викликав судові позови з боку 15 країн Європейського Союзу, а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала його "ганьбою".