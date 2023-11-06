В Венгрии уволили директора музея, где проходила выставка с фото ЛГБТК-сообщества

Правительство Венгрии в понедельник уволило директора Национального музея после того, как тот разрешил лицам до 18 лет посетить выставку World Press Photo, на которой были фото с представителями ЛГБТК-сообщества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Напряженность вокруг выставки возникла в прошлом месяце, когда ультраправая партия "Mi Hazank" ("Наша Родина") инициировала правительственное расследование по этому вопросу.

В политсиле сослались на закон 2021 года, который запрещает "показ и пропаганду гомосексуализма" в книгах и фильмах, доступных для детей до 18 лет.

После правительственного расследования музей заявил, что не имел права требовать у посетителей удостоверение личности для определения их возраста, но разместил на своем сайте сообщение с призывом не посещать выставку лицам младше 18 лет.

Министр культуры и инноваций заявил в понедельник, что директор музея Ласло Симон, был уволен за невыполнение "юридических обязательств заведения".

Симон отрицал, что музей намеренно нарушил какие-то законы. Он сказал, что музей немедленно обозначил возрастные ограничения на своем веб-сайте.

Ранее стало известно, что в Венгрии запретили посещать нынешнюю выставку World Press Photo в Будапеште лицам моложе 18 лет, из-за присутствующих там фотографии пожилых филиппинцев, принадлежащих к сообществу ЛГБТК+.

Запрет посещать выставку молодым людям стал последним шагом правительства Венгрии, направленным на ограничение доступа несовершеннолетних к материалам, пропагандирующим или изображающим гомосексуальность, в средствах массовой информации, в частности на телевидении, в фильмах, рекламе и литературе.

Венгерский закон вызвал судебные иски со стороны 15 стран Европейского Союза, а президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала его "позором".