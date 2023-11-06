У Швеції оголосили обвинувальний вирок неповнолітньому за планування теракту

Суд у Швеції визнав 16-річного хлопця винним у плануванні теракту у школі, за що йому присудили 10 місяців нагляду.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Окружний суд міста Алінгсос визнав 16-річного хлопця винним у плануванні вбивств у школі в Гетеборзі раніше цього року.

Розслідування встановило, що він вже придбав для цього ножі, бронежилет та маску, а також склав список тих, кого хотів вбити або поранити.

Юнакові присудили 10 місяців ювенального нагляду.

Нагадаємо, у жовтні прем’єр Швеції Ульф Крістерссон збирав засідання Ради нацбезпеки для обговорення, як реагувати на все більші проблеми в країні через діяльність організованих злочинних груп.

З протистоянням таких банд пов'язують серію вибухів у житлових кварталах різних шведських міст.

Тим часом у Франції прем’єрка запропонувала "тривожні кнопки" у школах на випадок надзвичайних ситуацій – після жовтневого ісламістського теракту у ліцеї на півночі країни.