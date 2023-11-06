В Швеции огласили обвинительный приговор несовершеннолетнему за планирование теракта

Суд в Швеции признал 16-летнего подростка виновным в планировании теракта в школе, за что ему присудили 10 месяцев надзора.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Окружной суд города Алингсос признал 16-летнего парня виновным в планировании убийств в школе в Гетеборге ранее в этом году.

Расследование установило, что он уже приобрел для этого ножи, бронежилет и маску, а также составил список тех, кого хотел убить или ранить.

Юноше присудили 10 месяцев ювенального надзора.

Напомним, в октябре премьер Швеции Ульф Кристерссон собирал заседание Совета нацбезопасности для обсуждения, как реагировать на все большие проблемы в стране из-за деятельности организованных преступных групп.

С противостоянием таких банд связывают серию взрывов в жилых кварталах разных шведских городов.

Тем временем во Франции премьер предложила "тревожные кнопки" в школах на случай чрезвычайных ситуаций – после октябрьского исламистского теракта в лицее на севере страны.