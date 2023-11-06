В Молдове заявили о "беспрецедентном вмешательстве России" во время местных выборов

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что местные выборы прошли в условиях "беспрецедентного вмешательства России во внутренние дела Молдовы с помощью грязных денег и пропаганды".

Заявление спикера приводит NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

По его словам, во время местных выборов "Кремль и пророссийские силы бросили все силы".

"Они поставили на преступные группировки, а также на политические силы, прикрывающиеся проевропейскими и демократическими идеями. Несмотря на беспрецедентное вмешательство иностранного государства, PAS и европейским командам кандидатов удалось получить лучший результат в стране", – сказал Гросу.

Напомним, 5 ноября в Молдове прошли всеобщие местные выборы. Жители страны выбирали 898 мэров и 11 058 членов местных советов. Чтобы выборы признали действительными, необходимо, чтобы в них приняла участие не менее четверти от количества избирателей, внесенных в избирательные списки в каждом избирательном округе.

В то же время представители проевропейской партии PAS президентки Маи Санду не смогли выиграть в крупнейших городах.

Согласно предварительным данным ЦИК, победу на выборах мэра Кишинева одержал нынешний мэр Ион Чебан, набрав 50,62% голосов.

При этом за два дня до выборов комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы исключила из предвыборной гонки всех кандидатов от политической партии "Шанс" – нового проекта беглого пророссийского олигарха Илана Шора.

Такое решение приняли на основании отчета главы Службы информации и безопасности Молдовы Александра Мустяце, согласно которому Россия активизировала гибридную войну против страны, бросив на это миллиард леев и подключив криминальную группировку Шора.

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