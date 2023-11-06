Одіозний глава МЗС Словаччини: Тільки "мирні ініціативи" покладуть край війні в Україні

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, відомий своїми українофобними заявами, поділився своїм баченням щодо завершення розв’язаної Росією війни проти України.

З відповідними заявами він виступив на пресконференції в Празі, де зустрічався з главою МЗС Чехії Яном Ліпавським, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske noviny.

Бланар зазначив, що Словаччина засуджує російське вторгнення в Україну як порушення міжнародного права і підтримує її територіальну цілісність.

"Ми однозначно засуджуємо дії Російської Федерації як порушення міжнародного права", – сказав словацький міністр.

За його словами, ситуацію в Україні не вирішити воєнним шляхом.

Бланар також стверджує, що Словаччина переважно підтримує мирні ініціативи, "незалежно від того, від кого вони виходять" – чи то від президента України Володимира Зеленського, чи то від Бразилії або Китаю.

На думку словацького міністра, необхідно припинити бойові дії і шукати рішення за столом переговорів.

Бланар раніше заявляв, що конфлікт між Росією і Україною радикально поглибився вже "під час так званого Майдану в 2013 році, і його руйнівні наслідки тривають донині".

Він також стверджував, лідери України "мовчать про крайній український націоналізм". Він заявляв, що наслідком Революції гідності у 2014 році "стала фрагментація України і громадянська війна".

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