Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, известный своими украинофобскими заявлениями, поделился своим видением относительно завершения развязанной Россией войны против Украины.

С соответствующими заявлениями он выступил на пресс-конференции в Праге, где встречался с главой МИД Чехии Яном Липавским, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske noviny.

Бланар отметил, что Словакия осуждает российское вторжение в Украину как нарушение международного права и поддерживает ее территориальную целостность.

"Мы однозначно осуждаем действия Российской Федерации как нарушение международного права", – сказал словацкий министр.

По его словам, ситуацию в Украине не решить военным путем.

Бланар также утверждает, что Словакия преимущественно поддерживает мирные инициативы, "независимо от того, от кого они исходят" – то ли от президента Украины Владимира Зеленского, то ли от Бразилии или Китая.

По мнению словацкого министра, необходимо прекратить боевые действия и искать решение за столом переговоров.

Бланар ранее заявлял, что конфликт между Россией и Украиной радикально углубился уже "во время так называемого Майдана в 2013 году, и его разрушительные последствия продолжаются по сей день".

Он также утверждал, лидеры Украины "молчат о крайнем украинском национализме". Он заявлял, что следствием Революции достоинства в 2014 году "стала фрагментация Украины и гражданская война".

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