Хакери атакували сайт ЦВК Молдови в день місцевих виборів

У день місцевих виборів у Молдові фахівці зафіксували кілька інцидентів у сфері кібербезпеки, зокрема хакери атакували сайт ЦВК.

Як пише "Європейська правда", про це на пресконференції заявила голова Центрвиборчкому Анжела Караман, повідомляє NewsMaker.

За її словами, після закриття виборчих дільниць в роботі сайту ЦВК спостерігали перебої.

"У день виборів, а саме після закриття виборчих дільниць, зафіксували інциденти в галузі кібербезпеки, і кілька спроб вивести з ладу IT-інфраструктуру ЦВК. Це призвело до того, що на короткі проміжки часу під час відображення попередніх результатів зовнішнє оновлення інформації сповільнилося", – зазначила голова ЦВК.

Вона додала, що фахівці зі служби технологій та кібербезпеки вчасно заблокували ці атаки та забезпечили безперебійну роботу інформаційної системи.

Нагадаємо, 5 листопада в Молдові відбулися загальні місцеві вибори. Жителі країни обирали 898 мерів і 11 058 членів місцевих рад. Щоб вибори визнали дійсними, необхідно, щоб у них узяла участь щонайменше чверть від кількості виборців, занесених до виборчих списків у кожному виборчому окрузі.

Після виборів спікер молдовського парламенту Ігор Гросу заявив, що місцеві вибори відбулися в умовах "безпрецедентного втручання Росії у внутрішні справи Молдови за допомогою брудних грошей і пропаганди".

При цьому за два дні до виборів комісія з надзвичайних ситуацій Молдови виключила з передвиборчих перегонів усіх кандидатів від політичної партії "Шанс" – нового проєкту проросійського олігарха-втікача Ілана Шора.

Таке рішення ухвалили на підставі звіту голови Служби інформації та безпеки Молдови Александра Мустяце, згідно з яким Росія активізувала гібридну війну проти країни, кинувши на це мільярд леїв і підключивши кримінальне угруповання Шора

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