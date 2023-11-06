Хакеры атаковали сайт ЦИК Молдовы в день местных выборов

В день местных выборов в Молдове специалисты зафиксировали несколько инцидентов в сфере кибербезопасности, в частности хакеры атаковали сайт ЦИК.

Как пишет "Европейская правда", об этом на пресс-конференции заявила председатель Центризбиркома Анжела Караман, сообщает NewsMaker.

По ее словам, после закрытия избирательных участков в работе сайта ЦИК наблюдались перебои.

"В день выборов, а именно после закрытия избирательных участков, зафиксировали инциденты в области кибербезопасности и несколько попыток вывести из строя IT-инфраструктуру ЦИК. Это привело к тому, что на короткие промежутки времени во время отображения предварительных результатов, внешнее обновление информации замедлилось", – отметила глава ЦИК.

Она добавила, что специалисты из службы технологий и кибербезопасности вовремя заблокировали эти атаки и обеспечили бесперебойную работу информационной системы.

Напомним, 5 ноября в Молдове состоялись всеобщие местные выборы. Жители страны выбирали 898 мэров и 11 058 членов местных советов. Чтобы выборы признали действительными, необходимо, чтобы в них приняла участие не менее четверти от количества избирателей, занесенных в избирательные списки в каждом избирательном округе.

После выборов спикер молдовского парламента Игорь Гросу заявил, что местные выборы прошли в условиях "беспрецедентного вмешательства России во внутренние дела Молдовы с помощью грязных денег и пропаганды".

При этом за два дня до выборов комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы исключила из предвыборной гонки всех кандидатов от политической партии "Шанс" – нового проекта беглого пророссийского олигарха Илана Шора.

Такое решение приняли на основании отчета главы Службы информации и безопасности Молдовы Александра Мустяце, согласно которому Россия активизировала гибридную войну против страны, бросив на это миллиард леев и подключив криминальную группировку Шора.

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