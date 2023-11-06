Міжнародні спостерігачі: Вибори в Молдові були "мирні й дієві", але були й проблеми

Міжнародна місія зі спостереження за виборами в Молдові відзначила "мирний та дієвий" характер місцевих виборів напередодні, 5 листопада, але вказали на проблеми із зовнішнім втручанням та обмеження в умовах надзвичайної ситуації.

Про це йдеться у попередньому звіті спостерігачів, повідомляє "Європейська правда".

Відзначаючи назагал належно організований процес місцевих виборів у Молдові, місія вказує на "втручання з-за кордону та обмежувальні заходи, запроваджені з міркувань національної безпеки щодо свободи слова, об'єднань та права на конкуренцію".

Спостерігачі позитивно оцінили виборне законодавство Молдови, зокрема в частині фінансової звітності політичних партій, й роботу Центральної виборної комісії, хоча вона не має достатньо фахівців із таких ключових питань, як кібербезпека й фінмоніторинг.

Звіт відзначає "ускладнення", які викликало рішення парламенту Молдови заборонити балотуватись на вибори особам, пов'язаним із партією, визнаною неконституційною, а також зняття кандидатів проросійської партії "Шанс" за три дні до голосування.

"Повне виключення кандидатів без можливості ефективного правового захисту суперечить зобов'язанням в рамках ОБСЄ та міжнародним стандартам", – пишуть спостерігачі.

У документі вказуються й інші критичні моменти волевиявлення в Молдові, як-то використання олігархом-утікачем Іланом Шором фінансових стимулів і підвищення зарплат держслужбовцям за місяць до виборів, а також пов’язаність багатьох ЗМІ з олігархами.

"День виборів пройшов загалом спокійно, голосування відбувалося безперешкодно і було позитивно оцінено спостерігачами місії. Процедури в цілому були дотримані, присутні мали повне уявлення про процедури, і не було зафіксовано жодних випадків значних порушень", – описується у звіті день голосування.

Нагадаємо, 5 листопада в Молдові відбулися загальні місцеві вибори. Жителі країни обирали 898 мерів і 11 058 членів місцевих рад.

Дивіться детально про ситуацію у відео "ЄвроПравди": Голосування без агентів РФ. Чому вибори у Молдові стали сенсацією, а також статті: Беззаконням по Росії: як уряд Молдови зняв з виборів агентів РФ та що з цього вийшло.