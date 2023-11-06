Международные наблюдатели: Выборы в Молдове были "мирные и действенные", но были и проблемы

Международная миссия по наблюдению за выборами в Молдове отметила "мирный и действенный" характер местных выборов накануне, 5 ноября, но указали на проблемы с внешним вмешательством и ограничения в условиях чрезвычайной ситуации.

Об этом говорится в предварительном отчете наблюдателей, сообщает "Европейская правда".

Отмечая в целом должным образом организованный процесс местных выборов в Молдове, миссия указывает на "вмешательство из-за рубежа и ограничительные меры, введенные из соображений национальной безопасности в отношении свободы слова, объединений и права на конкуренцию".

Наблюдатели положительно оценили избирательное законодательство Молдовы, в частности в части финансовой отчетности политических партий, и работу Центральной избирательной комиссии, хотя она не имеет достаточно специалистов по таким ключевым вопросам, как кибербезопасность и финмониторинг.

Отчет отмечает "осложнения", которые вызвало решение парламента Молдовы запретить баллотироваться на выборы лицам, связанным с партией, признанной неконституционной, а также снятие кандидатов пророссийской партии "Шанс" за три дня до голосования.

"Полное исключение кандидатов без возможности эффективной правовой защиты противоречит обязательствам в рамках ОБСЕ и международным стандартам", – пишут наблюдатели.

В документе указываются и другие критические моменты волеизъявления в Молдове, такие как использование беглым олигархом Иланом Шором финансовых стимулов и повышение зарплат госслужащим за месяц до выборов, а также связанность многих СМИ с олигархами.

"День выборов прошел в целом спокойно, голосование проходило беспрепятственно и было положительно оценено наблюдателями миссии. Процедуры в целом были соблюдены, присутствующие имели полное представление о процедурах, и не было зафиксировано никаких случаев значительных нарушений", – описывается в отчете день голосования.

Напомним, 5 ноября в Молдове состоялись всеобщие местные выборы. Жители страны выбирали 898 мэров и 11 058 членов местных советов. Чтобы выборы признали действительными, необходимо, чтобы в них приняла участие не менее четверти от количества избирателей, занесенных в избирательные списки в каждом избирательном округе.

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