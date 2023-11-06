Стефанішина: Оцінка руху України в ЄС буде позитивною, ми виконали все, що погодили

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в понеділок підтвердила, що очікує на позитивну оцінку Єврокомісії щодо прогресу руху України в ЄС цього тижня.

Таке вона сказала в інтерв’ю Reuters у понеділок, передає "Європейська правда".

"Я б сказала, що оцінка, безумовно, буде позитивною, тому що ми були в постійному контакті з Європейською комісією, обговорювали кроки й вели переговори про ті кроки, які нам вдалося здійснити", – пояснила Стефанішина.

Вона додала, що в межах семи рекомендацій Єврокомісії, які та оприлюднила минулого року як умову подальшого прогресу євроінтеграції Києва, "все, що було погоджено, було виконано й зроблено".

Нагадаємо, за неофіційними даними, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.

Їй передував візит голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Києва минулими вихідними.

В іншому інтерв'ю віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції сказала, що не очікує труднощів під час дискусій щодо прийняття України в ЄС під час воєнного стану.