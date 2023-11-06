Пентагон: В Газе погибли и были ранены "тысячи" гражданских

Соединенные Штаты в понедельник признали, что в секторе Газа после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль жертвами боевых действий между сторонами стали "тысячи" людей.

Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

Комментируя информацию о погибших и раненых в Газе, Райдер сказал журналистам, что, по информации США, "это число измеряется тысячами", но не привел конкретной информации.

"Именно поэтому мы подчеркиваем израильтянам и другим странам региона на том, насколько важно доставить гуманитарную помощь в Газу", – добавил он.

Израильские военные ответили на атаку ХАМАС, в результате которой в начале октября погибли 1400 человек, воздушным, наземным и морским наступлением на Газу, в результате которого, утверждает местное Министерство здравоохранения, жертвами стали более 10 тысяч.

Ранее президент США Джо Байден публично поставил под сомнение достоверность данных "властей" сектора Газы.

В прошлом месяце она заявляла о якобы сотнях погибших в результате обстрела Израилем больницы на территории, но и израильская сторона, и западные государства считают, что трагедию вызвала палестинская ракета, а количество жертв значительно ниже.

Напомним, по данным СМИ, США и Израиль изучают несколько вариантов будущего сектора Газа после того, как израильским силам удастся вытеснить ХАМАС.